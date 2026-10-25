Трамп: договоренность России и США по дизтопливу - очень хорошая вещь

Трамп назвал "очень хорошей вещью" договоренность РФ и США по дизтопливу Трамп: договоренность России и США по дизтопливу - очень хорошая вещь

Москва25 окт Вести.Договоренность между Россией и США по дизелю - "очень хорошая вещь", заявил американский лидер Дональд Трамп.

Единственная сделка, которую мы заключили с Россией, откровенно говоря, - они поставили нефть на мировой рынок​​​. Они не дали нефть нам, они дали нефть всему миру, и это было очень хорошей вещью сказал американский лидер журналистам перед вылетом в Мичиган

Днем ранее в Конгресс США внесли проект закона, который направлен на введение запрета выдачи лицензий на ввоз российских энергоресурсов. Автор инициативы, республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что предполагается лишить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США права оформлять разрешения или генеральные лицензии на импорт энергоносителей из России.