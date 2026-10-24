В Конгресс США внесли новый законопроект об отмене дизельной сделки с Россией

В Конгресс США поступил второй законопроект об отмене дизельной сделки с Россией В Конгресс США внесли новый законопроект об отмене дизельной сделки с Россией

Москва24 окт Вести.На рассмотрение Конгресса США внесен новый проект закона, авторы которого предложили запретить выдачу лицензий на ввоз российских энергоресурсов. Документ опубликован в базе данных на сайте законодательного органа.

Автор инициативы — республиканец Брайан Фицпатрик. Он предлагает лишить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США права оформлять разрешения или генеральные лицензии на импорт энергоносителей из России.

Кроме этого, предлагается запретить OFAC расходовать средства на любые договоренности, которые позволили бы обойти данный запрет.

Документ предусматривает аннулирование генеральной лицензии №135, допускающей операции с российским дизтопливом.

Это уже вторая попытка заблокировать возможную российско-американскую сделку по дизельному топливу.

16 октября в Палату представителей внесли законопроект "О запрете коррупционных сделок по российской нефти", цель которого — не допустить инициированную президентом США Дональдом Трампом сделку о закупке и импорте российского дизельного топлива. Под документом подписались 16 демократов и один республиканец.