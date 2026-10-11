Однопартиец Трампа хочет внести на рассмотрение закон против закупок нефти из РФ

Однопартиец Трампа хочет законодательно запретить закупки нефти из России Однопартиец Трампа хочет внести на рассмотрение закон против закупок нефти из РФ

Москва11 окт Вести.Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик отреагировал на достигнутые между Вашингтоном и Москвой договоренности о поставках дизельного топлива законодательной инициативой о полном запрете импорта российской нефти. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Фитцпатрик намерен внести законопроект на рассмотрение коллег-конгрессменов.

Политик уточнил, что планирует добиваться рассмотрения своей инициативы Палатой представителей (нижней палатой Конгресса США) "в принудительном порядке".

Мы внесем двухпартийный законопроект, полностью запрещающий любые закупки российской нефти ​​​... Мы добьемся его вынесения на голосование в палате представителей в принудительном порядке написал Фитцпатрик на странице в соцсети X

Заявление конгрессмена прозвучало после того, как в пятницу, 9 октября, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Американский лидер сообщил, что по итогам беседы стороны договорились о поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты, подчеркнув, что в Вашингтоне этому решению очень рады и что страна нуждается в таком топливе.

10 октября правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.