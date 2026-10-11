Москва11 октВести.Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик отреагировал на достигнутые между Вашингтоном и Москвой договоренности о поставках дизельного топлива законодательной инициативой о полном запрете импорта российской нефти. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Фитцпатрик намерен внести законопроект на рассмотрение коллег-конгрессменов.

Политик уточнил, что планирует добиваться рассмотрения своей инициативы Палатой представителей (нижней палатой Конгресса США) "в принудительном порядке".

Мы внесем двухпартийный законопроект, полностью запрещающий любые закупки российской нефти ​​​... Мы добьемся его вынесения на голосование в палате представителей в принудительном порядке

написал Фитцпатрик на странице в соцсети X

Заявление конгрессмена прозвучало после того, как в пятницу, 9 октября, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Американский лидер сообщил, что по итогам беседы стороны договорились о поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты, подчеркнув, что в Вашингтоне этому решению очень рады и что страна нуждается в таком топливе.

10 октября правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.