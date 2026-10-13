Трамп раскритиковал однопартийцев за несогласие со сделкой с РФ по дизтопливу Трамп раскритиковал республиканцев, выступивших против сделки с РФ по дизтопливу

Москва13 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал своих однопартийцев, которые выразили недовольство договоренностями с Россией по вопросу дизельного топлива. Об этом президент Соединенных Штатов заявил в беседе с представителями СМИ.

Глава Белого дома напомнил, что эти меры направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка.

Эти республиканцы вряд ли говорят всерьез​​​. Мы добываем много нефти и могли бы ввести ограничения, но это крайне сильно ударило бы по остальному миру. Мы могли бы ограничить экспорт дизеля и оставить все себе, но это имело бы слишком масштабные последствия. Это даже не сделка лично со мной - это решение ради всего мира. И все, что помогает нашим фермерам и скотоводам, я поддерживаю приводит слова Трампа РИА Новости

Ранее группа американских сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении закона, запрещающего импорт российских энергоносителей. Они утверждают, что администрация Трампа не провела консультаций с конгрессом и не представила никаких объяснений по поводу принятого президентом решения, как того требует законодательство.

9 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава Белого дома по итогам беседы заявил о достигнутом соглашении. Трамп сообщил, что договорился с Путиным о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября.