Трамп раскритиковал закон, запрещающий поставки топлива из России в США Трамп намерен изучить "плохой" закон о запрете импорта российского топлива

Москва6 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп назвал "плохим" закон экс-президента США Джо Байдена, который запрещает разгрузку дизельного топлива из РФ на территории США.

Об этом глава Белого дома сообщил, отвечая на комментарий журналиста о том, что в направлении Штатов идет танкер с российским дизельным топливом, который якобы нельзя разгружать на американской территории из-за закона 2022 года.

Тогда это, наверное, довольно плохой закон. Конечно, я его рассмотрю сказал Трамп

Ранее он заявил, что считает правильным решение заключить с Москвой соглашение о поставках дизельного топлива.

Трамп также отметил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру.