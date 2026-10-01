Москва1 октВести.Президент США Дональд Трамп размышляет над запретом на экспорт дизельного топлива из США, сообщает РИА Новости.
Я думаю над этимприводит агентство слова Трампа
Глава Белого дома предупредил, что возможный запрет на экспорт дизтоплива поднимет цены на "другие вещи" в США.
Я много говорю об этом с Крисом (главой Минэнерго Крисом Райтом – прим. ред.) и Дагом (министром внутренних дел Дагом Бургумом – прим. ред.). Они считают, что это, похоже, поможет снизить цены на дизельное топливо, но может повысить цены на другие вещиотметил Трамп
Между тем рост мировых цен на дизтопливо спровоцирован украинским конфликтом, а не ситуацией вокруг Ирана, считает Трамп.
Президент США уже обвинял главу киевского режима Владимира Зеленского в создании дефицита дизтоплива и призывал прекратить удары по топливной инфраструктуре России.