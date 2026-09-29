CNBC: цены на дизель в Европе могут достичь "беспрецедентного уровня"

В США предупредили, что цены на дизель в Европе могут стать беспрецедентными CNBC: цены на дизель в Европе могут достичь "беспрецедентного уровня"

Москва29 сен Вести.Возможный запрет администрации президента США Дональда Трампа на экспорт дизельного топлива может спровоцировать скачок цен на него в Европе, сообщает телеканал CNBC.

Как отмечается, стоимость топлива в Соединенных Штатах резко выросла из-за военных действий в Иране, а также сокращения поставок российских ресурсов.

Один из собеседников вещателя, руководитель отдела европейского ценообразования британской аналитической компании Argus Media Бенедикт Джордж, уверен, что ограничения Вашингтона на экспорт дизеля приведут к тому, что цены на этот тип топлива в Европе взлетят "на новый, беспрецедентный уровень", поскольку последние несколько месяцев около половины дизельного топлива в европейские страны поставляется из США.

Очень важно четко понимать, что пока никаких мер нет, и совершенно неясно, будут ли они вообще и в каком виде реализованы заявил Джордж

Вместе с тем CNBC подчеркивает, что большинство европейских нефтяных трейдеров выражают сомнение в том, что США действительно решатся на запрет экспорта дизеля, поскольку такой шаг станет серьезным вызовом для американских нефтяных компаний.

В свою очередь, гендиректор API полагает, что "ограничение экспорта энергоносителей из США только усугубит проблему, обострит проблемы нефтепереработки и в итоге нанесет ущерб потребителям".

Ранее Трамп заявил, что США всерьез рассматривают возможность запрета на экспорт дизельного топлива. После этого газета The Wall Street Journal сообщила, что идея запрета вызвала панику у американских нефтяных компаний.