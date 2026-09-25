Москва25 сенВести.Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Об этом в интервью Financial Times заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Уточняется, что цена на нефтепродукт за последнее время выросла сразу на 40%.
Эта зима может быть очень и очень тяжелой (для Европы - прим. ред.) и может стать самой худшей для нас с 2022 годасказал чиновник
Он также призвал президента США Дональда Трампа отменить запрет на экспорт топлива. Йоргенсен намерен обсудить эту тему на встрече министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические локдауны угрожают Европе из-за ряда ошибочных решений европейских властей.