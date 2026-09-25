В ЕС опасаются самой суровой зимы с 2022 года Еврокомиссар Йоргенсен: ЕС грозит самая суровая зима с 2022 года

Москва25 сен Вести.Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Об этом в интервью Financial Times заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Уточняется, что цена на нефтепродукт за последнее время выросла сразу на 40%.

Эта зима может быть очень и очень тяжелой (для Европы - прим. ред.) и может стать самой худшей для нас с 2022 года сказал чиновник

Он также призвал президента США Дональда Трампа отменить запрет на экспорт топлива. Йоргенсен намерен обсудить эту тему на встрече министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические локдауны угрожают Европе из-за ряда ошибочных решений европейских властей.