Москва23 сенВести.Энергетические локдауны угрожают Европе из-за ряда ошибочных решений европейских властей. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он прокомментировал публикацию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель о возможном рост стоимости бензина до 3 евро за литр. Вайдель заявила, что такие цены могут сделать личный транспорт недоступным для значительной части населения. При этом, по ее мнению, высокая стоимость топлива соответствует целям европейских властей, а самих европейцев "бесстыдно обманывают".
Конец доступного транспорта в ЕС = начало энергетических локдаунов из-за постоянно ошибочных решений европейских бюрократов в энергетической сференаписал Дмитриев
Ранее газета Financial Times подсчитала, что топливо в Европе с начала года подорожало более чем на 40%. Водители в этих странах стали вынуждены платить за бак дополнительные 30 евро.