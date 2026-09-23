Дмитриев заявил об энергетических локдаунах в ЕС из-за ошибок политиков Дмитриев связал энергетические локдауны в ЕС с ошибками европейских бюрократов

Москва23 сен Вести.Энергетические локдауны угрожают Европе из-за ряда ошибочных решений европейских властей. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал публикацию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель о возможном рост стоимости бензина до 3 евро за литр. Вайдель заявила, что такие цены могут сделать личный транспорт недоступным для значительной части населения. При этом, по ее мнению, высокая стоимость топлива соответствует целям европейских властей, а самих европейцев "бесстыдно обманывают".

Конец доступного транспорта в ЕС = начало энергетических локдаунов из-за постоянно ошибочных решений европейских бюрократов в энергетической сфере написал Дмитриев

Ранее газета Financial Times подсчитала, что топливо в Европе с начала года подорожало более чем на 40%. Водители в этих странах стали вынуждены платить за бак дополнительные 30 евро.