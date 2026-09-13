Дмитриев назвал скачок цен на газ в ЕС расплатой за глобалистскую политику

Дмитриев назвал скачок цен на газ в ЕС расплатой за глобализм Дмитриев назвал скачок цен на газ в ЕС расплатой за глобалистскую политику

Москва13 сен Вести.Существенное удорожание природного газа на европейском рынке является закономерным итогом нерациональной политики сторонников глобализма. Такую позицию высказал глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ по экономическому партнерству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев на платформе X.

Поводом для его комментария стала опубликованная пользователем соцсети видеозапись беседы Владимира Путина с прессой на полях саммита БРИКС в Индии. В ролике российский лидер напомнил о многократной разнице в затратах потребителей ЕС: ранее сырье поставлялось приблизительно по 150 долларов за тысячу кубометров, тогда как теперь стоимость аналогичного объема перевалила за тысячу долларов.

Оценивая эту динамику, Дмитриев охарактеризовал ситуацию как высокую цену за фундаментальную экономическую близорукость и крах концепций глобалистов.

Высокая плата за провалы идеологии глобалистов и ее глубокую экономическую иррациональность написал Дмитриев

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что запрет на импорт газа из России усилит ценовое давление в Евросоюзе и его зависимость от внешних поставщиков.