Москва11 сенВести.Жители Европы платят за природный газ в 12,2 раза больше, чем в США, из-за глупости бюрократов Евросоюза, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В соцсети Х Дмитриев отметил, что цены на газ в ЕС продолжат расти и давить на европейские домохозяйства, которые таким образом расплачиваются за неверные решения союза.
В 12,2 раза более высокие европейские цены на газ по сравнению с американскими – это цена глупости бюрократов ЕС, которые, по мнению [экс-президента США Джо] Байдена, лишают Европу доступного и надежного российского газаговорится в сообщении главы РФПИ
Так он прокомментировал публикацию пользователя, который привел данные о переплате европейцами в 12,2 раза за газ по сравнению с американцами.
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