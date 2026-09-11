Стало известно, во сколько ФРГ обошелся отказ от российского газа Bild: отказ от российского газа обошелся Германии в 50,4 млрд евро

Москва11 сен Вести.Прекращение поставок газа из России обошлось Германии в 50,4 млрд евро, а расходы государства в пересчете составили около 600 евро на каждого жителя страны. Об этом пишет Bild со ссылкой на ответ Минфина ФРГ на запрос депутата Бундестага от партии "Зеленые" Робина Вагенера.

В 2022 году правительство Олафа Шольца запустило масштабную программу поддержки компаний и домохозяйств, а также мер по стабилизации энергоснабжения. Эти меры и составили указанную сумму.

При этом 50,4 млрд евро отражают только непосредственную государственную помощь. В расчет не вошли затраты на строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа и дополнительные расходы, связанные с ростом цен на энергоносители.

Bild отмечает, что с учетом этих факторов совокупные последствия отказа от российских энергоресурсов для Германии могут оказаться значительно выше.

Ранее стало известно, что стоимость газа в Европе резко взлетела на 3%. Цены доходят до 985 долларов за одну тысячу куб. м.