Москва9 сенВести.Биржевые цены на газ в Европе пока не вышли на максимум, рекорды будут обновляться. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нынешний уровень цен на газ на бирже не является рекордным. Рекорды еще будут установлены дальше, и европейцы отдают себе в этом отчетсказал представитель Кремля
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили 950 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.