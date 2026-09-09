Песков: уровень цен на газ на бирже в Европе не является рекордным

Цены на газ в Европе пока далеки от максимума Песков: уровень цен на газ на бирже в Европе не является рекордным

Москва9 сен Вести.Биржевые цены на газ в Европе пока не вышли на максимум, рекорды будут обновляться. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нынешний уровень цен на газ на бирже не является рекордным. Рекорды еще будут установлены дальше, и европейцы отдают себе в этом отчет сказал представитель Кремля

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили 950 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года​​​. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.