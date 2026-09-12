Фицо предупредил о росте цен в ЕС после отказа от российского газа

Отказ от газа из РФ обернется для ЕС подорожанием и зависимостью от других стран Фицо предупредил о росте цен в ЕС после отказа от российского газа

Москва12 сен Вести.Запрет на импорт газа из России усилит ценовое давление в Евросоюзе и его зависимость от внешних поставщиков. Такое мнение премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

По словам главы правительства, Словакия сможет закупать российское топливо еще год, после чего на нее распространятся европейские ограничения.

Основную выгоду от изменения поставок, считает Фицо, получат США и другие государства за пределами ЕС. Нынешнее подорожание газа он связал с антироссийской политикой и действиями Вашингтона в отношении Ирана.

Премьер напомнил, что Братислава возражала против запрета импорта. По его утверждению, решение приняли большинством голосов в обход принципа единогласия.

Ситуация с газом дальше будет ухудшаться отметил Фицо

Несмотря на ожидаемое ухудшение ситуации, словацкие власти располагают инструментами, позволяющими сдержать рост стоимости газа и электричества для домохозяйств в 2027 году, заверил политик.

Ранее сообщалось, что риски для надежного газоснабжения Европы в зимний период создают высокие цены на газ и отставание в заполнении подземных газохранилищ (ПХГ).