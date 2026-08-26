Евродепутат Блага: Словакия вряд ли откажется от закупок энергоносителей РФ Евродепутат Блага усомнился в отказе Словакии от закупки энергоносителей РФ

Москва26 авг Вести.Словакия вряд ли будет расторгать договоры о закупке российских энергоресурсов из-за роста давления со стороны США. Об этом заявил в беседе с "Известиями" замглавы правящей в Словакии партии Smer, депутат Европарламента Любош Блага.

Речь идет о законопроекте об ужесточении санкций против России и Ирана, который ранее группа американских конгрессменов внесла в Палату представителей США. Согласно документу, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа.

Блага подчеркнул, что США должны учитывать, что Словакия - это страна без выхода к морю, которая десятилетиями зависела от российских энергоресурсов и по‑прежнему в значительной степени на них полагается.

Сомневаюсь, что из-за такого наглого враждебного шага со стороны США мы немедленно расторгли бы все договоры на закупку российских энергоресурсов отметил депутат Европарламента

При этом Блага усомнился, затронут ли предполагаемые пошлины Словакию. Он также выразил уверенность, что подобные меры в случае их введения не окажут значительного влияния на рынок труда в республике.

Ранее стало известно, что двухпартийная группа американских конгрессменов внесла в Палату представителей законопроект о санкциях в отношении России. Издание The Hill считает. что этот шаг скорее символический, так как документ полностью дублирует версию Сената, принятую ранее в этом месяце подавляющим большинством голосов.