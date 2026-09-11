Путин: ошибки Запада приведут к еще большему увеличению цен на газ

Владимир Путин: Россия продает энергоносители по рыночным ценам Путин: ошибки Запада приведут к еще большему увеличению цен на газ

Москва11 сен Вести.Российская сторона реализует энергоносители по ценам, которые образуются рыночным путем, заявил президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Индию.

По словам главы государства, ошибки европейских стран в энергетической сфере могут привести к еще большему увеличению цен на газ для Европы.

При этом Москва не единожды заявляла о необходимости сохранить уже сложившиеся отношения в энергетике.

Но сколько раз мы с ними (западными странами - прим. ред.) говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике отметил Владимир Путин

Кроме того, российский лидер напомнил, что страны Европы получали газ из РФ по цене в 150-180 долларов за тысячу кубометров.

Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, по 180 (долларов - прим. ред.) за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование сказал он

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что прекращение поставок газа из России обошлось Германии в 50,4 млрд евро, а расходы государства в пересчете составили около 600 евро на каждого жителя страны.