Захарова: Азия не поддалась на шантаж Запада по закупке энергоносителей у РФ Захарова: страны Азии отвергли шантаж Запада по энергоносителям РФ

Москва12 сен Вести.Государства Азии не уступили шантажу Запада о закупке энергоносителей у России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с ТАСС она отметила, что на азиатские страны оказывалось огромное давление по разным направлениям, однако энергетический кластер вызывал особую болезненную озабоченность.

Мудрость и основа или опора на исторический опыт и его знания, и ценность этого исторического опыта, позволили странам Азии, крупнейшим и разным странам Азии, принять по-настоящему взвешенное решение и не допустить разрушительного влияния на их энергетическую политику со стороны ряда западных стран и структур сказала Захарова

Дипломат подчеркнула, что развитие ситуации с энергоносителями в 2026 году стало весомым аргументом, который "вознаградил тех, кто говорил о том, что нельзя поддаваться давлению Запада".

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что РФ реализует энергоносители по ценам, которые образуются рыночным путем. Глава государства добавил, что ошибки европейских государств в энергетической сфере могут привести к еще большему увеличению цен на газ для Европы.

Ранее газета Bild написала, что прекращение поставок российского газа обошлось Германии в 50,4 млрд евро.