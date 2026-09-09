Захарова заявила об отсутствии доверия к любым договоренностям с Западом Захарова: Москва не доверяет любым договоренностям с Западом

Москва9 сен Вести.Россия не испытывает доверия к каким-либо договоренностям с Западом. Об этом на традиционном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она провела брифинг в видеоформате из столицы Коми – Сыктывкара.

Заявление об отсутствие доверия Захарова сделала в ответ на вопрос о возможности возобновления зерновой сделки с западными странами. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что в 2022 году подобное зерновое соглашение было заключено, но в отношении России обязательства по облегчению экспорта сельхозпродукции так и не были выполнены.

Доверия к каким-либо договоренностям с ними нет. А проявлять некую добрую волю, получая в ответ новые санкционные удары, никто не намерен отметила Захарова

Она отметила, что некое пакетное, как говорил генсек ООН Антониу Гетерриш, соглашение оказалось дорогой с односторонним движением. На нем заработали лишь страны Запада.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что возвращение к Черноморской зерновой инициативе в настоящее время нереально и совершенно неприемлемо. По словам главы МИД РФ, Киев в рамках этой зерновой инициативы постоянно злоупотреблял договоренностями.

Ранее сообщалось о том, что украинские суда, которые перевозили зерно, использовались для запуска безэкипажных катеров (БЭК), ракет или БПЛА, а также перевозили грузы военного характера.

2 сентября президент России Владимир Путин констатировал, что зерновая сделка Африке не помогла – 99,8% украинского зерна ушло в Европу.