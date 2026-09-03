Москва3 сен Вести.Страны Запада оказались в тупике – они утратили связи с национальными интересами. Об этом ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она оценила ситуации, когда закрываются русские дома, консульство в Бонне, звучат обвинения в адрес России на фоне кризиса в Сеуте. По словам представителя МИД РФ, это повсеместное явление в странах коллективного Запада.

Потому что они зашли, проводя такую позицию, политику, в определенном смысле, в какой-то, наверное, безвыходный тупик. Выход-то есть - признать то, что эта политика была ошибочна, объясниться со своим народом, со своими народами и предпринять какие-то, наверное, действия-шаги по выходу. Но поэтому я и говорю, что ситуация для них безвыходная, потому что выходить из нее они, как мы понимаем, наверное, не то что не хотят, а просто уже не могут, учитывая, что давным-давно утратили связь с тем, что называется, национальные интересы, с тем, что называется демократия, потому что их народы им не поручали доводить свои страны до такого состояния заявила Захарова

Также Захарова заявила, что деяния Берлина выходят за все возможные границы адекватности.