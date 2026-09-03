Москва3 сен Вести.Действия Германии выходят за все возможные границы разумного, заявила ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне российский МИД вызвал временного поверенного ФРГ на фоне действий Берлина.

Это не вопрос того, что мы достучались-не достучались. Мы изложили нашу позицию и сказали, что то, что они делают, выходит за все возможные границы разумного не в нашем даже понимании контекста, а в принципе с точки зрения того, что мы называем адекватностью