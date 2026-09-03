Москва3 сен Вести.В Германии набирают популярность силы, предлагающие альтернативу деструктивным решениям официального Берлина. Такую тенденцию отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ИС "Вести".

Накануне на фоне антироссийских действий и заявлений властей ФРГ в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Германии в Москве Бернда Финке.

Понимаете, что немецкий посол выражает волю – по крайней мере, мы говорим о его функционале, не говорим о том, что он думает где-то глубоко внутри официального Берлина. Официальный Берлин искрометен каждый день. Вы тоже это видите. Недовольство немцев очевидно; речь идет о том, что в Германии стремительно набирают популярность силы, которые предлагают альтернативу, нежели этот деструктивный курс официального Берлина рассказала Захарова

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил о закрытии генконсульства России в Бонне и расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. Захарова заявила, что Берлин последними действиями уничтожает все хорошее в отношениях с Москвой.