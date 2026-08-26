Захарова: мир переживает ренессанс интереса к России и ее культуре

Захарова заявила, что в мире наблюдается ренессанс интереса к России Захарова: мир переживает ренессанс интереса к России и ее культуре

Москва26 авг Вести.В настоящее время в мире наблюдается возрождение интереса к России и русской культуре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время выступления на церемонии награждения лауреатов V Международного творческого конкурса для молодых художников "Архитектура дипломатии"​​​ она поделилась мнение о мировых тенденциях.

Мы переживаем настоящий всемирный ренессанс интереса к России. Казалось бы, была "отмена", должны были нас исключить из мировой повестки художественной культуры, а оказалось, что это привело к невероятному взрыву интереса сказала Захарова

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев рассказал, что среди посетителей Российского дома науки и культуры в Берлине часто встречаются немцы.