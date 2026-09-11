Москва11 сен Вести.Несмотря на санкционное давление со стороны Соединенных Штатов, Индия намерена продолжать закупки российской нефти. Данное решение продиктовано как экономическими интересами страны, так и стремлением поддержать Российскую Федерацию в текущей геополитической ситуации. Об этом заявил ИС "Вести" председатель международного совета сикхов Мухтияр Сингх Ассал.

Индия осуждает шантаж со стороны США и открыто заявляет о своем праве покупать выгодную российскую нефть, помогая при этом "русским братьям", оказавшимся под санкционным давлением.

Весь мир сталкивается сейчас с шантажом или злоупотреблением со стороны мистера [президента США Дональда] Трампа. К сожалению, руководители стран не в состоянии заставить его прекратить эту деятельность. Мы очень решительно осуждаем это. Кто такая чертова Америка, чтобы заставлять нас или приказывать нам не покупать у России [нефть]? Мы должны понимать, в чем действительно наша выгода. Российская нефть для нас очень хороша, она подходит Индии и по логистике, и по цене. И более того, в это время мы должны помочь русским. Поэтому мы должны быть более откровенными, более открытыми как страна, чтобы помочь нашим русским братьям заявил Мухтияр Сингх Ассал

Он также отметил, что Россия всегда была очень надежным союзником для Индии, и индийцы этого не забыли.

В правительстве Индии звучат несколько либеральные, можно сказать, проамериканские взгляды, но Россия — настоящий надежный союзник. Россия помогала нам в непростое время. Во время конфликта с нашими соседями, с Пакистаном СССР помогал Индии вспомнил он

Экономическое давление Соединенных Штатов на Индию из-за сотрудничества Нью-Дели и Москвы в нефтегазовой сфере не привело к каким-либо катастрофическим последствиям. Об этом сообщил научный сотрудник группы Южной Азии и Индийского океана Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.

Ранее индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури заявил, что Индия может поставить России топливо, если возникнет такая необходимость. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Нью-Дели.