Шантаж Вашингтона: после неудачи с Китаем США пытаются давить на Индию Эксперт Семибратов: Индия не поведется на шантаж США и других западных стран

Москва1 сен Вести.Индия демонстрирует позицию, согласованную с Россией и другими странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), поэтому она не поведется на шантаж США и других западных стран, пытающихся надавить на Нью-Дели из-за связи с РФ. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

У России есть два ключевых торговых партнера. Об Китай администрация [президента США Дональда] Трампа уже сломала зубы. Китайцы дали четко понять, что любые тарифные притеснения не пройдут. Американцы пытаются отрабатывать, как им это видится из Вашингтона, по самому слабому звену, то есть по Индии. Факт синхронизации позиций Индии с позициями других стран ШОС, в первую очередь, Россией, служит яркой демонстрацией того, что Индия на шантаж Вашингтона и других западных стран не поведется сказал эксперт

В Бишкеке на полях саммита ШОС президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский лидер отметил рост туристических обменов между двумя странами.