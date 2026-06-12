Москва12 июн Вести.Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар поставил в неловкое положение участников форума в Финляндии, парировав критику по поводу закупок нефти у России. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

Дипломат не поддался на провокацию модератора дискуссии — британского журналиста Гидеона Рахмана, попытавшегося указать Нью-Дели на аморальность торговли с Москвой.

Когда вы говорили о неопределенности с точки зрения морали, я скажу так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Хотелось бы сказать то же самое и в обратную сторону заявил Джайшанкар

Журналист, заметно смутившись, попросил пояснить эти слова. Министр отметил, что европейские страны на протяжении многих лет продавали вооружение, которое впоследствии применялось для нападений на Индию, тогда как сама индийская сторона никогда не действовала против Европы. По данным издания, после этого в зале установилась неловкая тишина.

Разрядить обстановку попыталась глава МИД Финляндии Элина Валтонен. "Поэтому в защиту Индии: я понимаю, что Индия в основном покупает российскую нефть, и намерение Европы не состояло в том, чтобы нарушить работу всего нефтяного сектора", - сказала она.

Ранее Джайшанкар пояснял, что Индия приобретала российскую нефть по просьбе американских властей, заинтересованных в удержании цен на этот ресурс на низком уровне.

США специально попросили Индию покупать российскую нефть для стабилизации нефтяного рынка. Мы покупаем нефть, исходя из стоимости и доступности сказал он

Как сообщалось ранее, в мае экспорт российской нефти в Индию вырос на 70% по сравнению с февралем, достигнув почти 1,85 миллиона баррелей в сутки. Причиной такого скачка стало начало войны США против Ирана: в ответ Тегеран заблокировал Ормузский пролив, из-за чего энергоносители из России приобрели критическую значимость для Нью-Дели и Пекина. Москва вошла в число главных бенефициаров ближневосточного конфликта, поскольку цены на российскую нефть поднялись вслед за мировыми котировками.