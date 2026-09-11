Москва11 сен Вести.Несмотря на некоторые проамериканские настроения в индийском правительстве, Индия должна укреплять военное и экономическое сотрудничество с Россией как с исторически проверенным и надежным союзником, способным защитить ее интересы. Об этом заявил ИС "Вести" председатель международного совета сикхов Мухтияр Сингх Ассал.

Он подчеркнул необходимость укрепления военных связей Индии с Россией, ставя их в один ряд по важности с экономическим сотрудничеством. По его мнению, военно-техническое партнерство между двумя странами должно вернуться на прежний высокий уровень времен СССР.

Экономические отношения важны, но не меньше нужны военные отношения. Они должны быть такими же крепкими, как в прошлом. Да, возникло некоторое недопонимание в отношениях между оборонными секторами двух стран. Но мы должны это исправить. Россия всегда была очень надежным союзником, и мы должны защищать Индию именно российским оружием и никаким другим. Не менее значимы и отношения между людьми. Да, в правительстве Индии звучат несколько либеральные, можно сказать, проамериканские взгляды, но Россия — настоящий надежный союзник заявил Мухтияр Сингх Ассал

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКС в Индии. В программе форума запланирован ряд сессий, на которых, в частности, будут обсуждаться цифровая экономика и инновации.