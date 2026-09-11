Москва11 сен Вести.Председатель международного совета сикхов Мухтияр Сингх Ассал заявил ИС "Вести", что полностью поддерживает президента России Владимира Путина, считая его уникальным и самым сильным мировым лидером, в отличие от президента США Дональда Трампа, которого он критикует за непоследовательность действий.

По его мнению, стиль руководства Владимира Путина заметно отличается от других мировых лидеров. Он представляет Россию на международной арене как сильный и компетентный руководитель, его слова не расходятся с делом, что заслуживает уважения и поддержки.

Я его [президента России Владимира Путина] поддерживаю. Он молодой и совершенно особенный человек. Его стиль работы полностью отличается от всех мировых лидеров. Он показывает настоящее лицо России, он способный лидер. Я не хочу касаться вашей внутренней политики, но что касается сегодняшних международных отношений, господин Путин – лидер номер один в мире. А что касается американского лидера, к сожалению, он выглядит как Джокер. Посмотрите, как он танцует. Сегодня одна речь, завтра другая. Он не отвечает за свои слова. У Путина все получается очень хорошо. Мы должны уважать его, мы должны поддержать его заявил Мухтияр Сингх Ассал

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 11 сентября прибыл с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС, который продлится до 13 сентября.