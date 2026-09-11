Москва11 сен Вести.Победа Ирана над США стала важным уроком для мирового сообщества. Америка недооценила потенциал и стойкость Ирана, ожидая быстрой и легкой победы, однако реальность оказалась иной: американские силы потерпели поражение и теперь ищут пути для вывода своих контингентов.

Об этом заявил ИС "Вести" председатель международного совета сикхов Мухтияр Сингх Ассал.

По его словам, эгоистичная и разрушительная политика американского правительства, проявившаяся в его поражениях в Иране, Ираке и Афганистане, должна побудить Индию и Россию к сближению для противостояния этой угрозе.

Прежде всего, я хочу сказать, что Иран победил Америку, что является очень хорошим уроком. Маленькую страну очень недооценили. Думали, что победят Иран, убьют их. Нет, Америка потерпела поражение и ищет способ сбежать из Ирана. Похожая ситуация была в Ираке и Афганистане. Американцы оставили там все свое оружие и сбежали. Это политика Америки – они создают что-то в одной стране, а затем в другой стране. Вначале они дают этим странам все необходимое. После этого просто уничтожают. Американцы сами по себе хорошие, но американское правительство очень опасно. Они тотально эгоистичны. Вот почему я призываю к тому, чтобы Индия и Россия были более близкими. Во времена Индиры Ганди у нас были очень крепкие отношения заявил Мухтияр Сингх Ассал

Ранее сообщалось, что на встрече глав МИД России и Индии, Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили Афганистан, Иран и Украину. В центре внимания разговора глав внешнеполитических ведомств находились актуальные вопросы международной повестки дня. В частности, проведена сверка подходов к положению дел в Афганистане, вокруг Ирана и Украины.