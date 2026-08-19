Москва19 авгВести.Советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди рассказал RT о потерях США в ходе конфликта с Ираном.
По его словам, в последние дни боевых действий американская сторона потеряла несколько истребителей и других летательных аппаратов.
Нагди также заявил, что США потеряли 25% своих беспилотников MQ. По его мнению, это свидетельствует о том, что американским силам не удалось добиться поставленных целей в противостоянии с иранской системой противовоздушной обороны.
Другими словами, все заявленные ими цели провалились. Я не знаю, о какой победе они говорятсказал Нагди
Ранее он заявил, что у США и Израиля в отношении Ирана были две основные цели – свержение иранского правительства и раздел страны, однако добиться их не удалось.