Советник КСИР рассказал о крупных потерях США в конфликте с Ираном Советник КСИР: США потеряли 25% беспилотников MQ в конфликте с Ираном

Москва19 авг Вести.Советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди рассказал RT о потерях США в ходе конфликта с Ираном.

По его словам, в последние дни боевых действий американская сторона потеряла несколько истребителей и других летательных аппаратов.

Нагди также заявил, что США потеряли 25% своих беспилотников MQ. По его мнению, это свидетельствует о том, что американским силам не удалось добиться поставленных целей в противостоянии с иранской системой противовоздушной обороны.

Другими словами, все заявленные ими цели провалились. Я не знаю, о какой победе они говорят сказал Нагди

Ранее он заявил, что у США и Израиля в отношении Ирана были две основные цели – свержение иранского правительства и раздел страны, однако добиться их не удалось.