Москва18 авгВести.США ставили перед собой две цели в отношении Ирана - свергнуть иранское правительство и поделить страну. Обе цели достигнуты не были, заявил RT советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.
Весь мир видел, что та цель, ради которой США и сионистский режим атаковали Иран, та цель, которой, по их заявлениям, они хотели добиться, не была достигнута вовсесказал он
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон умоляет Тегеран возобновить переговоры, но уже на тех условиях, которые выдвигает иранская сторона.