В КСИР рассказали, какие цели были у США в Иране Советник главкома КСИР назвал две цели США в Иране

Москва18 авг Вести.США ставили перед собой две цели в отношении Ирана - свергнуть иранское правительство и поделить страну. Обе цели достигнуты не были, заявил RT советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

Весь мир видел, что та цель, ради которой США и сионистский режим атаковали Иран, та цель, которой, по их заявлениям, они хотели добиться, не была достигнута вовсе сказал он

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон умоляет Тегеран возобновить переговоры, но уже на тех условиях, которые выдвигает иранская сторона.