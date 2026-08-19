Советник КСИР назвал две цели США в Иране, которые потерпели провал Советник КСИР: США не смогли ни свергнуть власти Ирана, ни разделить страну

Москва19 авг Вести.У США и Израиля в отношении Ирана были две основные цели – свержение иранского правительства и раздел страны, однако добиться их не удалось. Об этом RT заявил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди.

Весь мир видел, что та цель, ради которой США и сионистский режим атаковали Иран, та цель, которой, по их заявлениям, они хотели добиться, не была достигнута вовсе сказал Нагди

В июне при посредничестве Исламабада Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагавший немедленное прекращение длившихся с 28 февраля боевых действий на всех фронтах, включая ливанский. Однако уже в ночь на 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары по иранской территории, объяснив это нарушением Тегераном достигнутых договоренностей в части, связанной с Ормузским проливом.

Ранее востоковед Турал Керимов заявил в интервью ИС "Вести", что США вывели длившееся десятилетиями противостояние с Ираном на новый уровень, так и не достигнув ни одной из своих целей.