Востоковед: в войне с Ираном США не достигли ни одной из своих целей Востоковед Керимов: США не достигли ни одной цели в конфликте с Ираном

Москва17 авг Вести.США вывели длившееся десятилетиями противостояние с Ираном на новый уровень, так и не достигнув ни одной из своих целей. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" востоковед, журналист, советник генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.

По словам востоковеда, неясно, насколько в Белом доме хотят завершить конфликт с Ираном, при этом ни одной из своих целей в нем США так и не достигли.

Ведь основная-то цель была не в денуклеризации Ирана, у которого и так нет ядерного оружия, а в изменении иранской государственности, смене власти, смене режима. Получилось, что ни одна из целей не достигнута, при этом стратегические вопросы также не решены. То есть, это не вопрос [президента США Дональда] Трампа в Белом доме, это не вопрос этой администрации - это вопрос десятилетий американской политики по сохранению собственной гегемонии сказал востоковед

По словам Керимова, у США сейчас всего два варианта.

Или американцы выходят и говорят "да, мы заканчиваем этот конфликт, мы признаем свое поражение, мы уходим и не собираемся больше к этому возвращаться", как было во Вьетнаме. Или же они будут пытаться дожать эту историю, чего бы это ни стоило. Тем более что на неделе уже были сообщения о том, что изменилась тактика и что это теперь будет комбинироваться, удушение экономическое будет только усиливаться - с одной стороны, с другой стороны, периодически будут совершаться военные акции по отношению к Ирану для того, чтобы не позволить Ирану восстановить свой военный потенциал. И тем самым эта комбинация гибридных угроз, прямой военной агрессии и экономических санкций должна привести к параличу и полному коллапсу иранской государственности. А тут мы понимаем, что до конца срока Трампа этого, скорее всего, не произойдет. То есть получается, что Вашингтон просто вывел на новый уровень то противостояние с Ираном, которое годами, десятилетиями продолжалось, и теперь это некая новая нормальность отметил Керимов

Он также прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Омана.

Оман все это время был одним из посредников, и об Оман вытирали ноги американцы дважды - в 2025 году и в начале 2026 года. Во время переговоров в Омане, когда делегации сидели за столом переговоров, сначала Израиль напал на Иран, и Соединенные Штаты в конце присоединились к этой агрессии. А потом и сами США вместе с Израилем уже в 2026 году, 28 февраля, напали также в тот момент, когда в Омане, в Маскате, шли переговоры с иранцами. И вот теперь Трамп заявил о том, что он готов разбомбить Оман, если Оман станет на пути американо-иранских контактов в вопросе завершения данной ситуации сказал Керимов

Ранее политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов рассказал, когда возможно новое обострение конфликта между США и Ираном.