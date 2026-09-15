Профессор Сакс объяснил, почему США не могут закончить войну в Иране

"Они не хотят выглядеть глупо": почему США не могут завершить войну в Иране Профессор Сакс объяснил, почему США не могут закончить войну в Иране

Москва15 сен Вести.Американские власти не могут закончить конфликт на Ближнем Востоке, потому что не хотят выглядеть глупо. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

По словам профессора, у войны в Иране нет ни причин, ни целей, ни перспектив. И единственное решение этого конфликта – "просто прекратить этот идиотизм", считает Сакс.

Проблема с политиками заключается в том, что они попадают в ловушку невозвратных затрат, они продолжают тратить наши деньги, пытаясь оправдать свои глупые решения. Они не хотят выглядеть глупо. Именно это происходит вокруг Ирана. [Президент США Дональд] Трамп думал, что убьет верховного лидера [Ирана], а на следующий день назначит нового. Он считал, что Иран – это Венесуэла. Просто поразительно, что человек, управляющий мощным государством, мог в такое поверить сказал эксперт

Ранее Дональд Трамп предрек скорый финал конфликта с Ираном и падение цен на нефть.