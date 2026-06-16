Пушков: конфликт США с Ираном станет одним из самых бессмысленных в истории Пушков: конфликт вокруг Ирана войдет в историю США как самый бессмысленный

Москва16 июн Вести.Конфликт вокруг Ирана станет одним из самых бессмысленных в истории Соединенных Штатов. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Думаю, иранская война займет видное место в череде самых бессмысленных войн США за всю их историю написал Пушков в своем Telegram-канале

Политик предположил, что американский лидер Дональд Трамп будет выдавать конфликт с Ираном за свою полную победу. Основным аргументом президента США, по мнению Пушкова, станет тот факт, что теперь у Исламской Республики не будет ядерного оружия.

По имеющейся информации, в меморандуме должно быть прописано такое обязательство со стороны Ирана. Но все дело в том, что именно такое обязательство Иран давал 11 лет назад, и не в меморандуме, который является лишь декларацией о намерениях, а в полноценном соглашении, подписанном с администрацией (Барака - ред.) Обамы напомнил сенатор

По мнению Пушкова, самое парадоксальное "достижение" в современной истории - это когда искусственно была создана глобальная проблема, затем решена, и это пытаются показать как победу того политика, кто эту проблему и создал.

Ранее президент Центра ближневосточных исследований, международник-специалист по Ближнему Востоку Мурад Садыгзаде заявил ИС "Вести", что договор об урегулировании конфликта между США и Ираном, которое стороны намерены подписать 19 июня, приведет к укреплению Тегерана, поэтому в символическом смысле он выиграл относительно текущей ситуации.