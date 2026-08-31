Москва31 авг Вести.Результатом агрессии США в отношении Ирана стали тектонические сдвиги на Ближнем Востоке, которые изменят конфигурацию региональной безопасности. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" востоковед, журналист, советник генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.

Эффект от действий США в отношении Ирана оказался полностью обратным ожидаемому, отметил востоковед.

И здесь, конечно, потери намного больше, чем они кажутся на первый взгляд. И это не только отсутствие какой-то военной победы по отношению к Ирану, имиджевые репутационные потери, но это и те сдвиги, которые в результате этой агрессии мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке - тектонические сдвиги, которые говорят о том, что конфигурация безопасности современного ближневосточного региона будет намного ближе к тем предложениям, которые годами выдвигаются со стороны Российской Федерации, о некой системе региональной безопасности без участия внерегиональных игроков, нежели чем то, что было последние 35 лет, когда Соединенные Штаты выступали главным гарантом безопасности для своих союзников, а потом просто бросили их под поезд в начале 2026 года отметил Керимов

В этих условиях едва ли можно говорить о какой-то безопасности и региональной системе стабильности при участии США, указал он.

Они сейчас, конечно, могут попытаться полностью все это переиграть и сказать: "Ладно, ладно, обнуляем". Но это так не работает сказал востоковед

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении мест дислокации американских истребителей в результате ударов по базам США в Иордании.