Дипломат: планы США по столкновению стран арабского мира не сбылись Дипломат Матузов: США не удалось запрячь в свою колесницу соседей Ирана

Москва10 июл Вести.США не удалось воплотить в жизнь задуманную тактику и объединить страны Персидского залива против Ирана, рассказал дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в интервью ИС "Вести".

КСИР в ответ на агрессию США наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке, и на этом фоне США надеялись объединить против Ирана страны арабского мира, объяснил дипломат.

Американцам не удалось запрячь в свою колесницу ни Саудовскую Аравию, ни Арабские Эмираты, ни Египет, ни другие арабские страны. Цель всей этой провокации против Ирана – создать столкновение региональное между арабским миром, между арабскими странами Персидского залива и Ираном, и их руками подавить Иран. А также вывести за скобки Израиль, которому поручить наводить якобы порядок в Ливане, а на самом деле дали свободу рук Израилю для того, чтобы он прибрал к рукам водные ресурсы Южного Ливана отметил Матузов

По его словам, США наносят удары по Ирану, а затем приглашают за стол переговоров, потому что американский спецназ в Персидском заливе не способен одолеть миллионную армию Исламской Республики.

9 июля сообщалось, что американская армия нанесла удары примерно по 90 иранским военным целям.