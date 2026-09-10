Эксперт объяснил, к чему привело давление США на Индию из-за покупки нефти из РФ Эксперт Макаревич: США не смогли заставить Индию отказаться от нефти из РФ

Москва10 сен Вести.Экономическое давление Соединенных Штатов на Индию из-за сотрудничества Нью-Дели и Москвы в нефтегазовой сфере не привело к каким-либо катастрофическим последствиям. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил научный сотрудник группы Южной Азии и Индийского океана Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.

По его словам, в Индии давление со стороны США восприняли крайне негативно, однако частный бизнес завязан на работе с американскими партнерами, поэтому им пришлось несколько переориентировать свою работу с Россией.

Для нас пока что из этого ничего катастрофического не вышло… Но тем не менее им нужно было показать это снижение, нужно было как-то отреагировать на претензии американцев. При этом никогда индийское политическое руководство не соглашалось на то, чтобы пойти на уступки американцам из-за такого давления. Бизнес решал сам, но при этом разными способами все-таки смог с Россией контакты продолжить отметил Макаревич

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Индией к 2030 году может достигнуть 100 миллиардов долларов.