Политолог Макаревич рассказал, как РФ и Индия могут ответить на внешние вызовы

Политолог перечислил новые перспективные сферы сотрудничества РФ и Индии Политолог Макаревич рассказал, как РФ и Индия могут ответить на внешние вызовы

Москва10 сен Вести.России и Индии для совместного ответа на внешние вызовы следует думать о собственных интересах и о том, как два государства могут совместно помочь достичь выгоды. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал научный сотрудник группы Южной Азии и Индийского океана Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.

По его словам, по некоторым вопросам индийские партнеры понимают, что у них с Россией есть взаимные интересы.

Первым направлением должно быть развитие ненефтегазовых и нетрадиционных наших отраслей сотрудничества… Попытка идти дальше в машиностроение, в металлургию, в культурной сфере развивать также контакты, узнавать больше друг о друге сказал Макаревич

Ранее сообщалось, что Россия и Индия рассчитывают до конца 2026 года подписать межправительственный меморандум о сотрудничестве в развитии Северного морского пути.