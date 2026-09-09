Мантуров: РФ и Индия могут подписать меморандум по Севморпути до конца года

Россия и Индия могут подписать меморандум по СМП до конца года Мантуров: РФ и Индия могут подписать меморандум по Севморпути до конца года

Москва9 сен Вести.Россия и Индия рассчитывают до конца 2026 года подписать межправительственный меморандум о сотрудничестве в развитии Северного морского пути, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, интерес Индии к транзитным перевозкам по СМП связан с географическим положением страны и значительной ролью морского транспорта во внешней торговле. Обсуждение сотрудничества ведется в рамках российско-индийской межправительственной комиссии.

Одним из достигнутых результатов стал подготовленный межправительственный меморандум о сотрудничестве по СМП, который рассчитываем подписать до конца года сказал Мантуров в интервью "Интерфаксу"

Первый вице-премьер также сообщил, что в 2027 году стороны планируют организовать совместный пилотный рейс по Северному морскому пути. Он отметил, что это произойдет в год 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией.

В перспективе, по оценке Мантурова, объем российско-индийских грузовых перевозок через СМП может достигать 5 млн тонн в год.

Участие Индии в развитии маршрута обсуждалось на заседании российско-индийской межправительственной комиссии, прошедшем в августе в Москве. В рамках этого направления "Росатом" прорабатывает варианты сотрудничества с индийскими партнерами.