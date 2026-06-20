Иранский эксперт: безрассудство США на Ближнем Востоке сыграло на руку России Эксперт Маранди: блокадой Ормузского залива США выстрелили себе в ногу дважды

Москва20 июн Вести.Блокада Ормузского залива, вызванная конфликтом США и Ирана, укрепила позиции российской нефти на мировом рынке несмотря на санкции. Такое мнение ИС "Вести" высказал профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди.

Закрытие Ормузского залива, ставшее следствием эскалации конфликта между США и Ираном, оказало значительное влияние на геополитику и укрепило позиции России на мировом рынке нефти. Взлет мировых цен на нефтепродукты, последовавший из-за ограничения поставок из Персидского залива, позволил российскому энергетическому сектору получить сверхдоходы, несмотря на введенные западные санкции.

Безрассудство американцев сыграло на руку России из-за энергетического кризиса, ведь основная нефть из Персидского залива - тяжелая нефть. А единственное альтернативное место в мире с ее большими запасами - это Россия. Так что США выстрелили себе в ногу дважды. И иранцы чувствуют, что выиграли и эту войну. Именно поэтому [президент США Дональд] Трамп так настаивал на быстрой сделке заявил Маранди

Подписание меморандума между США и Ираном не развеяло сомнений иранского эксперта, который сохраняет недоверие как к Вашингтону, так и к Тель-Авиву, учитывая, что Израиль, будучи участником конфликта, выступает против условий данного соглашения.

В Тегеране, как я уверен, и в Москве, и по всей России, существует огромный скептицизм в отношении Соединенных Штатов и бесконечное недоверие к израильскому режиму, который не согласен с документом. Никто всерьез не ждет, что подписанный меморандум будет легко реализован и на втором этапе все будет согласовано. Это было бы очень наивно заявил эксперт

Ранее США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. Документ из 14 пунктов предоставил телеканалу CNN высокопоставленный представитель американской администрации. Как отмечается, соглашение получило название "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран".