Эксперт о курсе рубля: нефть - позитивный фактор, но не волшебная таблетка Эксперт Астафьев назвал условия для скачка нефти выше 90 долларов за баррель

Москва13 июл Вести.Возобновление военно-политического шторма в Ормузском проливе снова подтолкнуло нефтяные котировки вплотную к отметке $80 за баррель, отмечает MK.RU. Иранцы довольно успешно тянут время, играя на нервах Вашингтона, считают западные аналитики. При этом американский стратегический нефтяной резерв опустился до самого низкого с 1983 года уровня. В начале войны с Ираном он составлял 415 миллионов баррелей, сейчас – чуть более 300.

По прогнозам главы энергетического направления американской финансовой компании Raymond James Маршалла Адкинса, платный проход через Ормузский канал обеспечит лишь половину от прежнего траффика нефти. Рост цен на нефть глава финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев объясняет не трендами, а нервными "качелями": любая новость об обострении подталкивает цену вверх, а намек на разрядку или восстановление трафика судов тут же тянет ее вниз.

Но если появится реальная угроза того, что поставки через Ормуз будут нарушены надолго — например, из-за повреждения ключевой инфраструктуры, — трейдеры мгновенно начнут закладывать более жесткие сценарии, и планка быстро уйдет к 90 долларам и выше поясняет Астафьев

По словам эксперта, для России рост нефтяных котировок — это поддержка бюджета и экспортной выручки, но связь тут не прямая и не стопроцентная. По его мнению, далеко не весь прирост мировой цены автоматически превращается в дополнительные бюджетные поступления.

Для рубля нефть является умеренно позитивным фактором, но точно не волшебной таблеткой. Курс сейчас живёт не только за счёт барреля: на него сильнее влияют реальные потоки валютной выручки, динамика импорта, бюджетные операции Минфина и ЦБ, ограничения на движение капитала и решения ЦБ по ключевой ставке продолжил эксперт

Денис Астафьев добавил, что подорожавшая нефть может помочь притормозить ослабление рубля, но одного дорогого барреля мало для его устойчивого и заметного укрепления. Для рубля нужен "целый букет благоприятных условий" от стабильного притока экспортной валютной выручки до сдержанного спроса на импорт.

Ранее Денис Астафьев дал совет по защите рублевых накоплений от обесценивания.