Эксперт из Индии оценил шансы страны отказаться от российской нефти Эксперт Униикришнан: Индия не откажется от нефти из РФ, пока США воюют с Ираном

Москва10 сен Вести.Индия не может поддаться давлению Запада и отказаться от российской нефти, а потому продолжит покупать ее в прежнем объеме, как минимум пока США ведут войну с Ираном. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил почетный научный сотрудник Observer Reasearch Foundation Нандан Униикришнан.

Он отметил, что попытки США заставить Индию отказаться от закупок российской нефти "никому не нравятся", однако стране приходится частично идти на компромисс.

Для Индии сейчас проблема номер один или вызов номер один – это развитие внутренней экономики. И тут Запад будет играть важную роль. Поэтому Индия, в общем-то, в некоторых сферах идет на компромисс и не реагирует негативно на все это давление. Но в то же время индийское развитие очень сильно связано с энергетикой. И тут мы не можем поддаться давлению Запада, чтобы отказаться от российской нефти, потому что это очень выгодно для Индии. И российская нефть нам нужна, она востребована заявил эксперт

Он отметил, что сейчас доля российской нефти занимает около 40-50% и не может опуститься ниже 30%. Нандан Униикришнан также обозначил, как на поставки влияет ситуация в Ормузском проливе.

Мы стали покупать больше нефти у американцев. Это должно обрадовать американцев, но закупки из России только выросли. Так что американцы понимают, что в данный момент они не могут повлиять на индийскую политику, в особенности в сфере энергетики. Так что пока идет эта война с Ираном, закупки российской нефти будут продолжаться на этом же уровне довольно высоком добавил он

Ранее сообщалось, что Индия в июне и июле импортировала из России более 2,6 млн баррелей нефти в сутки, что составляет свыше половины ввоза всей сырой нефти в страну.