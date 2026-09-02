Москва2 сенВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь об отказе ряда западных стран признавать вину за кризисы, заявила, что страна не должна превращаться в "автомобиль каршеринга". Такое заявление она сделала на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
По словам Захаровой, как только мировое большинство задает западным странам вопрос о том, кто "понесет ответственность за созданные им кризисы и безобразие", то слышит в ответ перекладывание вины на предыдущих властей государств. Однако, как сказала дипломат, если есть государственная субъектность, должна быть и государственная ответственность.
А не так, что как будто государство превратилось в автомобиль каршеринга: кто хочет, тот и покаталсясказала официальный представитель МИД РФ
По мнению Захаровой, иначе все выглядит так, что можно "наворотить всего, посбивать людей", врезаться в другие машины и все снести, а потом бросить авто там, где хочешь.
Ранее Захарова в интервью ИС "Вести" заявила, что власти Германии могут предпринимать недружественные действия в отношении России по чьей-то указке, не до конца отдавая себе отчет, чем это обернется для их страны.
ВЭФ-2026 проходит 1-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток - развитие во благо людей".