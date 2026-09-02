В МИД РФ сравнили с "авто каршеринга" страны, открещивающиеся от вины за кризисы Захарова сравнила с "авто каршеринга" страны, открещивающиеся от вины за кризисы

Москва2 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь об отказе ряда западных стран признавать вину за кризисы, заявила, что страна не должна превращаться в "автомобиль каршеринга". Такое заявление она сделала на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По словам Захаровой, как только мировое большинство задает западным странам вопрос о том, кто "понесет ответственность за созданные им кризисы и безобразие", то слышит в ответ перекладывание вины на предыдущих властей государств. Однако, как сказала дипломат, если есть государственная субъектность, должна быть и государственная ответственность.

А не так, что как будто государство превратилось в автомобиль каршеринга: кто хочет, тот и покатался сказала официальный представитель МИД РФ

По мнению Захаровой, иначе все выглядит так, что можно "наворотить всего, посбивать людей", врезаться в другие машины и все снести, а потом бросить авто там, где хочешь.

Ранее Захарова в интервью ИС "Вести" заявила, что власти Германии могут предпринимать недружественные действия в отношении России по чьей-то указке, не до конца отдавая себе отчет, чем это обернется для их страны.

ВЭФ-2026 проходит 1-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток - развитие во благо людей".