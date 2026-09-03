Москва3 сен Вести.Восточный экономический форум (ВЭФ) стал ответом на экономическую мощь Дальнего Востока, заявила ИС "Вести" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она указала на отсутствие необходимости сравнивать форум с другими, поскольку он самоценен вне зависимости от того, что происходит.

Он был создан не в качестве ответа на какие-то деструктивные действия, а в качестве ответа на ту реальную экономическую мощь, которая в этом регионе существует. И в нашей стране, и в других странах: те ресурсы, та ресурсная база, тот потенциал и, конечно, темпы экономического роста. Поэтому этот форум не как ответ и не как альтернатива, а он как самоценная, самостоятельная площадка для уважительного и взаимовыгодного общения подчеркнула Захарова

Официальный представитель МИД также заявила, в частности, что страны Запада в тупике из-за утраты связи с национальными интересами.

Дипломат приняла участие в сессии ВЭФ во Владивостоке. Форум проходит с 1 по 4 сентября. Всего в программу включено более 70 сессий, все они разделены на пять тематических треков. Главная тема форума: "Дальний Восток — развитие во благо людей".