Москва2 сен Вести.Экономические модели, разработанные для Дальнего Востока, уникальные, так как их невозможно было нигде подсмотреть. Об этом в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, сегодня Дальний Восток стал драйвером экономических преобразований, а принятые законы создали прорывную команду для инвесторов и новые возможности для бизнеса и жителей региона.

Собственно говоря, те нормы, которые мы создавали, и те экономические новые модели, их невозможно было нигде подсмотреть. Это то, что было предложено, и здесь нужно обозначить значит, особую роль Юрия Петровича Трутнева, команды Министерства по развитию Дальнего Востока. Мы всегда работаем в тесной взаимосвязи. Потому что вот эта логика экономических преобразований, она должна быть положена на букву закона. Поэтому, создавая дополнительные меры поддержки для инвесторов и для бизнеса, мы понимали, что мы таким образом формируем новую команду. Я бы даже сказала, прорывную команду для вложения инвестиций на Дальнем Востоке. И сегодня, спустя годы, мы можем в полной мере подтвердить, что это был не эксперимент, это уникальный опыт, который состоялся. И новые планы развития, которые сегодня мы закладываем в стратегию обновляемую, это уже более высокая планка достижений. Она более высокая по всем направлениям… Это обстоятельная, очень прогрессивная программа развития, и президентский форум на Дальнем Востоке подтверждает то, что логика, определенная президентом задолго до санкций, оказалась победоносной во всех смыслах этого слова, потому что сегодня Дальний Восток является драйвером очень многих экономических преобразований отметила Яровая

Ранее президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин заявил о "фантастическом рывке" Дальнего Востока в создании новых производств и системы инфраструктурной поддержки.