Москва8 сен Вести.Запад оказывал давление на участников Восточного экономического форума (ВЭФ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.

Попытки давления стали визитной карточкой тех, кто не выдерживает конкуренции, бесконечно хватаясь "то за незаконные санкции, то за какие-то там шантажи", отметила Захарова.

Большое количество гостей, средств массовой информации [присутствовали на форуме], поэтому, как всегда, все удалось в этом смысле. А что касается попыток [давления], конечно, они были, есть и будут. Другое дело, что, мне кажется, на них просто перестали реагировать так, как реагировали раньше приводит ТАСС слова Захаровой

Дипломат подчеркнула, что ВЭФ стал ответом на растущую экономическую мощь Дальнего Востока.

Между тем вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что представители 17 недружественных стран приняли участие в ВЭФ. Всего в мероприятии приняли участие более 7 тыс. человек из 78 стран.