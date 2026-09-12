Путин не исключил, что цены на газ в Европе могут достичь 1,5 тысячи долларов

Путин допустил дальнейший рост биржевых цен на газ в Европе Путин не исключил, что цены на газ в Европе могут достичь 1,5 тысячи долларов

Москва12 сен Вести.Биржевые цены на газ в Европе могут достичь 1,5 тысячи долларов за тысячу кубических метров. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал президент России Владимир Путин.

Как указал глава государства, европейцы думают, что сегодня им выгоднее поднимать из хранилищ газ, который закупался по более низким ценам.

А завтра посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что он будет [стоить] не тысячу, а по полторы тысячи сказал Путин

Ранее российский лидер предупредил, что ошибки, которые европейские страны совершают в энергетической сфере, могут привести к еще большему увеличению стоимости газа для Европы.