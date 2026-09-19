Дмитриев заявил, что в Европе наступают энергетические локдауны

Дмитриев: в ЕС наступают энергетические локдауны Дмитриев заявил, что в Европе наступают энергетические локдауны

Москва19 сен Вести.В Евросоюзе (ЕС) наступают энергетические локдауны. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

Таким образом он отреагировал на пост, в котором говорилось, что во Франции заканчивается топливо.

Как и предсказывалось, энергетические локдауны Евросоюза наконец наступают говорится в комментарии Дмитриева

Ранее газета Le Figaro писала, что порядка 10% французских автозаправок столкнулись с нехваткой топлива. Французский лидер Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на топливо в условиях массовых перебоев с поставками АЗС.