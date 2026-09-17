Москва17 сен Вести.Признаки серьезного энергетического кризиса в Европе очевидны и носят системный характер. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

Первые признаки такого серьезного, системного энергетического кризиса в Европе налицо. Фактически за 20 лет, в Европе была создана фиктивная экономика, инвестиционные циклы и экономические вектора развития. Потому что в момент, когда пришло время показать, хотя бы относительную энергетическую независимость Европы, а показать-то нечего. В Америке, понятно, там есть проблемы с энергетическим комплексом, они были давно, не вчера. Но там хотя бы есть что показать, там новые проекты в атомной энергетике. А в Европе этого-то нет