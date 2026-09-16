Москва16 сенВести.Конкурентоспособность европейской продукции катастрофически падает на фоне отказа от российских энергоресурсов и сокращения поставок с Ближнего Востока. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
По словам эксперта, целый комплекс причин привел европейскую энергосистему в сложную ситуацию. Среди них - отказ от поставок российского газа и нефти, из-за чего цены на топливо в ЕС выросли в среднем вдвое.
На конкурентоспособности европейских товаров текущая ситуация складывается катастрофически. Мало того, что Европа сама себе отрезала доступ к российским энергоресурсам, сейчас война, которую развязали Израиль и США против Ирана, и последствия этой войны блокируют поставки с Персидского залива. Таким образом, стоимость энергоресурсов для европейских производителей очень быстро растет. И мало того, что растет стоимость, наблюдается еще физический дефицит нефти и газаотметил Сергей Зайнуллин
Этот кризис может повлиять и на рядовых потребителей, особенно зимой, так как газохранилища не успевают заполняться, подчеркнул эксперт.
Операторы, которые должны были сейчас усиленно заполнять хранилища сжиженного газа в Европе, занимались биржевыми спекуляциями, в связи с чем заполнение хранилищ на 20-30% отстает от минимально необходимого по плану. То есть к октябрю должно быть заполнено около 70-80%, чтобы можно было относительно комфортно пережить зиму. Текущая политическая ситуация приведет к тому, что придется заполнять газохранилища по гораздо более высоким ценам, и далеко не факт, что удастся найти физические объемы, необходимые для заполнения этих газохранилищсказал Зайнуллин