Эксперт - о том, к чему привел дефицит энергоресурсов в Европе Экономист: конкурентоспособность продукции ЕС падает из-за энергокризиса

Москва16 сен Вести.Конкурентоспособность европейской продукции катастрофически падает на фоне отказа от российских энергоресурсов и сокращения поставок с Ближнего Востока. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

По словам эксперта, целый комплекс причин привел европейскую энергосистему в сложную ситуацию. Среди них - отказ от поставок российского газа и нефти, из-за чего цены на топливо в ЕС выросли в среднем вдвое.

На конкурентоспособности европейских товаров текущая ситуация складывается катастрофически. Мало того, что Европа сама себе отрезала доступ к российским энергоресурсам, сейчас война, которую развязали Израиль и США против Ирана, и последствия этой войны блокируют поставки с Персидского залива. Таким образом, стоимость энергоресурсов для европейских производителей очень быстро растет. И мало того, что растет стоимость, наблюдается еще физический дефицит нефти и газа отметил Сергей Зайнуллин

Этот кризис может повлиять и на рядовых потребителей, особенно зимой, так как газохранилища не успевают заполняться, подчеркнул эксперт.